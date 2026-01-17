17 януари 1966 г. - Водородни бомби падат край испанско рибарско селище

снимка: Wilson44691, Уикипедия

17 януари 1966 г. Бомбардировач B-52 на американските военновъздушни сили се сблъсква във въздуха с танкера, който би трябвало да го зареди с гориво. В резултат на това четири водородни бомби падат на земята в близост до Паломарес – малко рибарско селище.

Бомбардировачът се удря в танкера KC-135 на височина 9450 метра. Горивото, което се взривява, напълно унищожава танкера и убива всички хора в него. B-52 се разпада и изсипва товара си – четири водородни бомби тип B28RI, снабдени с 1.45-мегатонови бойни глави. Три падат на земята до селото, четвъртата – в Средиземно море.

Трима души от седемчленния екипаж на бомбардировача загиват.

Въпреки че стандартните експлозиви в две от четирите бомби се детонират, не настъпва водороден холокост. Мястото, на което падат обаче, се заразява с радиация – плутоний се разпръсва из 2 кв км. Близо 1750 тона земя е изровена и доставена в САЩ за изхвърляне.

Бомбата, която пада в морето, е открита чак 80 дни по-късно. САЩ впрегнали всички възможни ресурси, за да я намерят, тъй като се опасявали, че Съветският съюз ще я открие.

Франсиско Симо Ортс – местен рибар – видял къде пада бомбата и решил да помогне на военноморските сили на САЩ при търсенето. Когато най-накрая я открили, Симо Ортс заминал за Ню Йорк със своя адвокат и поискал награда. Американският министър на отбраната заявил, че бомбата струвала 2 млрд. долара. Сим Ортс поискал 20 млн. – един процент от нейната стойност. В крайна сметка военновъздушните постигнали извънсъдебно споразумение с испанския рибар. Не е ясно каква сума е получил.







Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 49 г. пр.н.е. — Рим е бил опразнен заради настъпващите от север легиони на Юлий Цезар.



• 395 г. — Римската империя е поделена между синовете на император Теодосий I на източна с владетел Аркадий и западна с владетел Флавий Хонорий.



• 1562 г. — Във Франция са легализирани хугенотите.



• 1605 г. — Излиза първото издание на Дон Кихот от Сервантес.



• 1718 г. — Огромно свлачище унищожава село Лойкербад в Швейцария, при което загиват 56 души.



• 1733 г. — Английският капитан Джеймс Кук става първият мореплавател, пресякъл южния полярен кръг.



• 1765 г. — Братът на Паисий Хилендарски Лаврентий подарява бащината си къща в Банско за метох на Хилендарския манастир.



• 1775 г. — За пръв път е поставена пиесата Съперници на Ричард Шеридан.



• 1793 г. — Конвентът на Франция гласува да бъде екзекутиран крал Луи XVI.



• 1819 г. — Симон Боливар обявява Колумбия за самостоятелна република.



• 1852 г. — Великобритания признава независимостта на Трансваал — провинция в Южна Африка.



• 1878 г. — Руско-турска война (1877–1878): Битката при Пловдив открива пътя за руско настъпление към Цариград; освободен е Ямбол и Сливен.



• 1917 г. — САЩ купуват от Дания Вирджинските острови за 25 млн. долара.



• 1919 г. — В Месинския пролив потъва френският кораб Шауи, загиват 460 пътници и екипаж.



• 1945 г. — Втората световна война: Червената армия влиза във Варшава.



• 1959 г. — Извършена е реформа на административното разделение на България — разформировани са административните окръзи и околии и да се създадени 30 нови административно-икономически окръзи, които по-късно стават 28.



• 1969 г. — Бийтълс пускат на пазара албума си Yellow Submarine - Жълта подводница.



• 1973 г. — Фердинанд Маркос става пожизнен президент на Филипините.



• 1983 г. — Нигерия експулсира над 2 милиона имигранти, най-вече от Гана.



• 1991 г. — След смъртта на баща си Олаф V, Харалд V става крал на Норвегия.



• 1995 г. — Земетресение в Кобе, Япония, с магнитуд 7,3 по Скалата на Рихтер причинява огромни материални щети и убива 6 433 души.



• 2003 г. — В Черно море, близо до българското крайбрежие е открит кораб, лежал на дъното 2400 години.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!