170 нови паркоместа правят в кварталите „Бриз“ и „Левски“ във Варна

Кадър Фб, Б. Коцев

170 нови паркоместа ще могат да ползват скоро жителите на кварталите „Бриз“ и „Левски“. В локалните платна на булевардите „Княз Борис I“ (до хотел „Камелия) и „Христо Смирненски“ (в района на бл. 16) се изграждат съответно 30 и 90 нови места, а други 50 ще се обособят на ул. „Д-р Иван Басанович“, съобщи Благомир Коцев.

Паралелно с това в „Чайка“ започна цялостното обновяване на уличното осветление, което ще завърши към 30 април. Основният ремонт на осветлението в квартала включва 21 километра нови подземни комуникации, сензорно наблюдение и демонтаж на близо 800 стари стълба, които ще бъдат подменени с нови поцинковани тела с вградени разпределителни кутии.

Въпреки че Варна изгуби част от инерцията си миналата година, смятам, че администрацията се завръща в ритъм и скоро ще можем да обявим още нови неща. Като например поръчката за сметосъбиране, която ще изисква по-голям капацитет от фирмата-изпълнител и по-добри условия за града.

