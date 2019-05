1758 ĸapaтa бoгaтcтвo: Oтĸpиxa втopия нaй-гoлям диaмaнт в иcтopиятa

money.bg

фото: lucaradiamond.com

Какво е да държиш в ръцете си 1758-каратов диамант? А при това да го купиш на сравнително изгодна цена?

Това ще може да каже бъдещият собственик на вторият най-голям диамант, откриван някога, който тази седмица беше представен от международната компания Lucara Diamond.

Скъпоценният камък е открит в Ботсвана и е с размер на топка за тенис и тежи 352 грама. От компанията обаче посочват, че той не е с най-високо качество, което означава, че може да бъде продаден значително по-евтино.

Диамантът е открит в находището Карове, където от компанията са намирали още 2 големи камъка над 1000 карата.

През 2015 година беше открит Lesedi La Rona, който беше 1109-каратов. Той беше продаден 53 милиона долара. Друг 813-каратов диамант от същото находище беше купен за рекордните 63 милиона долара.

Най-големият диамант досега е 3106-каратовият Cullinan. Той е намерен през 1905 година в Южна Африка. Той е разделен на две половини - The Great Star Of Africa и Lesser Star of Africa, които са част от кралското съкровище на Великобритания.

