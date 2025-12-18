18 декември 1912 г. - Измамата с Пилтдаунският череп

фото: Mike Peel, Уикипедия

За това се говори години след това. Всичк се оказва една голяма лъжа, но започва като световно откритие.

На 18 декември 1912 г. палеонтологът любител Чарлз Доусън, адвокат по професия, обявява изумителното си откритие – две части от череп и челюст, които по всяка вероятност принадлежат на непознато същество.

Челюстта е като на маймуна, а горната част от черепа е човешка.

„Липсващото звено” между маймуната и човека тогава се търси под дърво и камък. Артър Смит Удуърд, управител на геологическия департамент на Британския музей, се съгласява с Доусън, че откритият череп е дълго търсената брънка в еволюционната верига.

Пилтдаунският човек е признат от научната общност за автентичен екземпляр на прачовек, живял през късния плейстоцен. Влиза в учебниците с името Eoanthropus dawsoni (Човекът-зора на Доусън).

В следващите десетилетия учените откриват все повече скелети на древни хора. Никаква прилика с човека от Пилтдаун.

Това кара екип изследователи от Британския музей през 1953 година да проведат серия тестове. Те недвусмислено доказват, че ескпонатът е фалшив. Датирането сочи, че горната част на черепа е взета от античен Homo Sapiens, а челюстта принадлежи на съвременен органгутан, изкуствено състарена с калиев дихромат.

Все още не е ясно кой е фалшификаторът. Удуърд бил известен с честността си. Основният заподозрян е Доусън, за когото се разбрало, че е фалшифицирал и други антики. Според някои измамникът е Мартин Хинтън, комуто Удуърд отказал работа в Британския музей. Подозиран е и авторът на прочутите романи за Шерлок Холмс, сър Артър Конан Дойл, който живеел близо до Пилтдаун и бил известен с интереса си към палеонтологията.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

218 пр.н.е. – Втора пуническа война: Картагенският военачалник Ханибал разбива римляните в битка при Требия.

1398 г. – Тюркският предводител Тамерлан покорява Делхи.

1408 г. – Основан е град Чачак, Сърбия.

1642 г. – Експедицията на Абел Тасман акостира в Нова Зеландия.

1787 г. – Ню Джърси става 3-я щат на САЩ.

1860 г. – В Цариград се подписва акт за възстановяване на българската автономна църква под върховенството на папата.

1865 г. – Приета 13-тата поправка в Конституцията на САЩ.

