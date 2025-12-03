18 години затвор при строг режим за Димитър Любенов за катастрофата със загиналия французин

Снимка: Булфото

На 18 години затвор при строг режим беше осъден Димитър Любенов - шофьорът от Околовръстното шосе в София, който пиян и дрогиран блъсна и уби френски турист. При катастрофа пострада и съпругата на французина, съобщава Нова телевизия.

Решението е на Софийския градски съд. Любенов е лишен завинаги и от правото да управлява МПС.

Присъдата е на първа инстанция.

Тежкият пътен инцидент стана на 25 септември 2022 г. на Околовръстното шосе в София.

