18-годишен би Джокович на финала в Париж

Снимка уикипедия, Christopher Johnson

Датчанинът Холгер Руне спечели финала на Мастърс турнира в Париж след успех с 3:6. 6:3, 7:5 над Новак Джокович, предаде Блиц.

На полуфиналите двамата отстраниха съответно Феликс Ожер-Алиасим и Стефанос Циципас, а победата е първа за Руне (19 г.), който по пътя си към финала отстрани и световния номер 1 е екзекутор на Григор Димитров - Карлос Алкарас.



Първият сет започна равностойно, но Джокович проби и взе аванс за 3:1. Това се оказа достатъчно за сърбина, който взе последните си два гейма на нула.

Сърбинът можеше да поведе и в началото на втория сет, но пропусна три брейк бола. Вместо това Джокович допусна пробив за 0:2, а до края нямаше възможност да пробие Руне.

В третия сет двамата размениха по пробив за 3:1 и 3:2, а решителен се оказа 11-ият гейм, в който Руне проби. Джокович се бори мъжки в последния гейм и спаси няколко брейк бола и два мач бола, за да загуби сета с 5:7.

Harder, Better, Faster, HOLGER 🏆



19-year-old @holgerrune2003 SHOCKS Djokovic to clinch his maiden Masters 1000 title in Paris!!#RolexParisMasters pic.twitter.com/C7Z2s7xWJn