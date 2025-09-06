18-годишен бияч на полицейския шеф в Русе е студент по “Противодействие на престъпността”

Булфото

18-годишният Жулиен Кязимов, един от четиримата, обвинени за побоя над директора на областната дирекция на МВР в Русе, остава в ареста. Това реши Окръжният съд, предаде БНР.

По време на заседанието стана ясно, че той е студент в специалност “Противодействие на престъпността”.

По-късно през деня ще са заседанията по разглеждане на мерките на останалите трима задържани.

Разследването сочи, че извършителите на побоя са студент на 19 години, двама на 18 - сервитьор и безработен - и 15-годишен в професионална гимназия в Русе. Най-агресивни в нощта срещу 4 септември са били ученикът и безработният. Обвиненията към тях са за нанасяне на тежка телесна повреда на полицейски служител.

