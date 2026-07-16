18-годишен блъсна кола и излезе със своята от пътя край Дългопол

Снимка Булфото

Вчера, около 11:30 ч., по път на територията на община Дългопол е настъпило пътнотранспортно произшествие. 18-годишен водач, при предприета маневра за изпреварване, е загубил контрол над управлявания от него лек автомобил и е блъснал странично движещото се пред него превозно средство.

След удара колата на младия мъж е напуснала пътното платно, а другото моторно превозно средство се е завъртяло и е останало на пътното платно. При инцидента е пострадал 45-годишният водач, който след медицински преглед е освободен за домашно лечение с луксация на акромиоклавикуларната става.

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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