18-годишен блъсна кола и излезе със своята от пътя край Дългопол
Снимка Булфото
Вчера, около 11:30 ч., по път на територията на община Дългопол е настъпило пътнотранспортно произшествие. 18-годишен водач, при предприета маневра за изпреварване, е загубил контрол над управлявания от него лек автомобил и е блъснал странично движещото се пред него превозно средство.
След удара колата на младия мъж е напуснала пътното платно, а другото моторно превозно средство се е завъртяло и е останало на пътното платно. При инцидента е пострадал 45-годишният водач, който след медицински преглед е освободен за домашно лечение с луксация на акромиоклавикуларната става.
Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от варненската полиция.
Редактор "Екип на Петел",
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