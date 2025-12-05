18-годишен блъсна микробус в стълб в Благоевградско, има ранени

Снимка: Булфото

Няколко души са ранени при катастрофа в Благоевградско. Около 15:35 ч. вчера на пътя между селата Блатска и Абланица е станал пътен инцидент, при който микробус, управляван от 18-годишен младеж от село Вълкосел, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост на десен завой е излязъл в ляво от пътното платно и се е блъснал в електрически стълб.

В резултат на това водачът и 17-годишен пътник в автомобила имат разкъсно-контузни рани на главата. Други двама на по 18 години също са с наранявания, а останалите четирима пътници са с натъртвания, посочва Фокус.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

