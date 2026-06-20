18-годишен младеж загина в катастрофа на пътя Сопот - Карлово

Снимка: Фейсбук, Катастрофи България, И. Владимиров

При катастрофа на пътя между Сопот и Карлово е загинал 18-годишен младеж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив.

Към 4:00 ч. тази сутрин на телефон 112 е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на Подбалканския път, в участъка между Сопот и Карлово.

По предварителни данни лек автомобил "Нисан" е преминал през лентата за насрещно движение и се е блъснал в бетонна ограда. В линейката е починал 18-годишен пътник, а в болница е транспортиран водачът. Той е на същата възраст и има 10-месечен стаж зад волана.

На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.

Преди дни на пътя между пловдивските села Крислово и Динк при катастрофа загинаха трима души, а един бе тежко ранен.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!