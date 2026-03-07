18-годишен от Шумен опита да избяга с "Тойота" от полицай и го повлече с колата си
снимка: Булфото
18-годишен от Шумен е задържан в полицейския арест след опит да попречи на полицейски служители да изпълнят служебните си задължения, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Малко след 22,00 часа в четвъртък, екип на РУ-Шумен бил на обход край града с цел недопускане на нерегламентирани гонки с коли. На околовръстния път между Шуменския язовир и „Дивдядово“ униформените забелязали паркирани 6 – 7 автомобила, предава Шум бг.
При приближаването на патрулката колите потеглили. Водачът на Тойота с шуменска регистрация също опитал да се измъкне от проверка, запалил двигателя и тръгнал, при което закачил и повлякъл единия от полицаите и застрашил живота му. На няколко метра бил спрян от другия полицай.
Зад волана на японската кола бил 18-годишен младеж от Шумен. Оказало се, че е правоспособен и не е употребил алкохол или наркотици. Отведен бил в полицейското управление.
Обяснил, че опитал да избяга, защото се уплашил.
Образувано е досъдебно производство по чл. 270 ал. 1 от Наказателния кодекс, уточниха от полицията.
