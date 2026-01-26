18-годишен шофьор блъсна мъж на пешеходна пътека и счупи крака му

снимка: Булфото

Пешеходец е в болница след пътно произшествие в петък в Пловдив. Сигналът е получен в сектор "Пътна полиция“ към 20 ч. - на кръстовището между бул. "Княгиня Мария Луиза“ и ул. "Петко Д. Петков“, лек автомобил "Тойота“ предприел ляв завой и отнел предимството на пресичащия на пешеходна пътека 34-годишен мъж.



Той е оставен под лекарско наблюдение със счупен крак. Водачът на колата, на 18 години, е изпробван за употреба на алкохол, резултатът е отрицателен, предаде Фокус.



Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.

