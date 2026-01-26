18-годишен ученик се е самоубил край Батак

Пиксабей

18-годишен ученик, който напролет трябвало да е абитуриент, е сложил край на живота си. Трагедията и вестта за смъртта му потопи в скръб баташкото село Нова Махала.

В мюсюлманското село настроенията са поляризирани заради слух, че момчето е посегнало на живота си заради психически тормоз. Други жители на селцето са категорични, че той е бил по-чувствителен.



Безжизненото тяло на момчето е открито на 22 януари.



"Сигналът е подаден в полицейския участък в град Пещера. В Нова махала незабавно са изпратени екипи на полицията. Причините за смъртта на ученика тепърва ще се изясняват. Случаят е регистриран като самоубийство, но практиката е такава, че се работи и по версия за склоняване към самоубийство. Казусът е поет и е под надзора на прокуратурата в гр. Пазарджик. Избягваме да даваме подробности при самоубийства, тъй като близките са в шок, а и тук се касае за млад човешки живот", заяви пред "Труд news" Мирослав Стоянов, говорител на областната дирекция на полицията в Пазарджик.



Той е трябвало да отпразнува завършването на средното си образование през май месец.



"Болката е неописуема, а загубата – невъзвратима. Беше дете с бъдеще, което угасна заради липса на човечност и разбиране. Няма да позволим случаят да бъде замълчан. Истината трябва да излезе наяве, за да предпазим следващото дете. Почивай в мир, мило момче", написа в социалните мрежи Йълдъз Гаджева, жител на Нова махала.



"Когато дете избере смъртта, това не е "инцидент“. Това е вик, който никой не е чул навреме. Училището трябва да е място на подкрепа, не на страх. Справедливостта не е отмъщение. Справедливостта е да не допуснем виновните да продължат да работят с деца", коментира друга жителка на селото - Есил Амза.

