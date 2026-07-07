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18-годишен загина при катастрофа в Старозагорско

07.07.2026 / 19:53 0

Кадър Гугъл мапс

18-годишен мъж загина при катастрофа с лек  автомобил на пътя от Горно Сахране за село Асен в Старозагорско. Сигналът за инцидента е получен в 17:23 часа днес, цитира Блиц

По първоначална информация лекият автомобил, управляван от 18-годишния мъж, се е преобърнал при самокатастрофа. Водачът е починал.

В РУ-Казанлък е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

Към момента няма затруднения в движението в района на инцидента.

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