18-годишна открадна кола във Варна
Снимка Булфото
Противозаконно отнет лек автомобил е открит още в деня на подаване на сигнала, а извършителката е установена и задържана от служители на сектор „Криминална полиция“.
Сигналът е получен вчера по обяд. В резултат на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия автомобилът е намерен, а за извършеното деяние е задържана 18-годишна жена за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство, информират от варненската полиция.
Междувременно извършител на кражба от заведение за бързо хранене, намиращо се на крайбрежната алея, е установен и задържан от служители на Второ РУ. По първоначални данни след взломяване на хладилна витрина са отнети алкохолни напитки. За извършеното деяние е задържан 29-годишен мъж, осъждан. По случая е образувано досъдебно производство.
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