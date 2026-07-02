18-годишна открадна кола във Варна

Снимка Булфото

Противозаконно отнет лек автомобил е открит още в деня на подаване на сигнала, а извършителката е установена и задържана от служители на сектор „Криминална полиция“.

Сигналът е получен вчера по обяд. В резултат на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия автомобилът е намерен, а за извършеното деяние е задържана 18-годишна жена за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, информират от варненската полиция.

Междувременно извършител на кражба от заведение за бързо хранене, намиращо се на крайбрежната алея, е установен и задържан от служители на Второ РУ. По първоначални данни след взломяване на хладилна витрина са отнети алкохолни напитки. За извършеното деяние е задържан 29-годишен мъж, осъждан. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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