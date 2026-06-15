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18-годишна украинка е загиналата при катастрофата край Слънчев бряг

15.06.2026 / 21:46 0

Снимка Булфото

Стана ясно коя е жертвата при катастрофата край Слънчев бряг, за която "Петел" писа.

18-годишна украинска гражданка е загинала, след като е била блъсната от автомобил на пешеходна пътека на главния път между курортите Свети Влас и Слънчев бряг.

По информация на полицията тежкият пътен инцидент е станал около 19.45 часа.

Автомобилът е бил управляван от 21-годишен шофьор.

По първоначални данни той е блъснал младата жена, докато тя е пресичала на пешеходна пътека. Вследствие на удара момичето е починало, пише novini.bg.

Към момента все още не е ясно дали водачът е употребил алкохол или наркотични вещества. Взети са проби, като резултатите се очакват.

Полицията продължава работа по изясняване на точните причини, довели до фаталния инцидент.

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