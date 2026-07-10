18 катастрофи с двама загинали и 23-ма ранени за денонощие

Снимка: Пиксабей

През последните 24 часа в страната са станали 18 тежки катастрофи, при които са загинали двама души, а са ранени 23-ма, съобщава МВР.

В София леките пътни произшествия са 28, тежките са пет, при които са ранени петима.

От началото на юли в страната е имало 194 пътни инцидента, при които са загинали 12 души, а 235 са ранени.

Редактор "Екип на Петел",

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