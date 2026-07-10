18 катастрофи с двама загинали и 23-ма ранени за денонощие
Снимка: Пиксабей
През последните 24 часа в страната са станали 18 тежки катастрофи, при които са загинали двама души, а са ранени 23-ма, съобщава МВР.
В София леките пътни произшествия са 28, тежките са пет, при които са ранени петима.
От началото на юли в страната е имало 194 пътни инцидента, при които са загинали 12 души, а 235 са ранени.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!