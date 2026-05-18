18 май - Ден на българските зоопаркове

Днешната дата – 18 май е обявена за Ден на българските зоопаркове. Днес черпят всички служители, работещи в зоологическите градини в цялата страна. Празникът се отбелязва от 2008 година, като в България има 15 лицензирани зоологически градини.

По случай празника, в повечето от тях се организират разнообразни събития за посетителите – информационни кампании, демонстрации, открити уроци и специални програми за деца.

Зоопаркът в София е най-големият на Балканския полуостров.

Основан е през 1888 г. от Княз Фердинанд, той бързо получава популярност и се превръща в място за отдих, развлечение и знание, с прочути в цял свят специалисти и с развъждане на ценни и редки животни.

През 1984 г. Зоологическата градина е преместена от сравнително малката площ в центъра на столицата на територията на днешната община “Лозенец”, където е разположена върху площ от 235 декара.

Днес повече 1200 животни от 180 различни вида обитават зоопарка. Сред най-атрактивните са африканските лъвове, хипопотамът, гибоните, белият носорог, леопадрите, кафявите мечки и лешоядите.

През годините “Зоологическа градина – София” се превръща в предпочитано място за отдих и развлечение сред жителите на столицата, тя е посещавана и предизвиква интерес от жители на цялата страна, както и от чуждестранни туристи.

