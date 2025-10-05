18 министри ще бъдат в основата на кабинета на Себастиан Льокорню

Кадър Youtube

Френското президентство разкри днес имената на основните министри от новото правителство, което ще бъде ръководено от премиера Себастиан Льокорню, предаде БТА, позовавайки се на АФП.

То ще бъде съставено от 18 министри и е третият кабинет за последната година.

Брюно Льо Мер, бивш министър на икономиката на Еманюел Макрон (2017-2024 г.), се завръща като министър на въоръжените сили. Няколко ключови министри запазиха постовете си, включително Жан-Ноел Баро в Министерството на външните работи, Брюно Рьотайо в Министерството на вътрешните работи и Жералд Дарманен в Министерството на правосъдието.

Ролан Лескюр, близък съюзник на френския президент, ще бъде министър на финансите. Лескюр, който е с леви политически възгледи, и Льокорню ще бъдат изправени пред предизвикателството да постигнат компромис в парламента за бюджета за следващата година. Преговорите по бюджета се усложняват, като се налага внимателно договаряне на компромиси между три идеологически противоположни блока в парламента, където няма ясно мнозинство, отбеляза Ройтерс.

Двамата предшественици на Льокорню бяха отстранени заради опитите си да ограничат бюджетния дефицит на Франция - най-големия в еврозоната - в момент, когато рейтинговите агенции и инвеститорите следят ситуацията отблизо.

В опит да спечели социалистите, Льокорню предложи данък върху богатството, за какъвто дълго настояваше левицата. Изключение ще се направи за активите на собствениците на фирми, за бъдат защитени компаниите и работните места.

Той също така изключи възможността да използва специални конституционни правомощия, за да прокара бюджета в парламента без гласуване.

Ето списък с най-важните министерски постове, обявени тази вечер.

Ролан Лескюр - министър на икономиката и финансите

Жан-Ноел Баро - министър на външните работи

Брюно Льо Мер - министър на отбраната

Брюно Рьотайо - министър на вътрешните работи

Жералд Дарманен - министър на правосъдието

