18 ноември - ражда се един от създателите на фотографията

фото: Edal Anton Lefterov, Уикипедия

Луи Жак Манде Дагер е френски художник и декоратор, един от създателите на фотографията.

Той е роден през 1787 година в село Кормей ан Паризи. Дагер, използвайки опитите на Жозеф Нисефор Ниепс, разработва през 1839 г. първия практически осъществим фотографски метод (наречен дагеротипия), в който светлочувствителният материал е сребърен йодид. На 2 януари 1839 г. прави първата снимка на Луната.

На 35 години създава така наречената диорама - фантастична поредица от панорамна живопис, изложена със специални светлинни ефекти. Докато се занимава с нея, започва да мисли и за разработване на механизъм за автоматично възпроизвеждане на изгледи без помощта на четки и боя.

Първите му опити да създаде такъв апарат са безуспешни. През 1827 г. се запознава с Жозеф Никефор, който също се опитва да изобрети камера. Две години по-късно двамата стават съдружници. През 1833 г. Никефор умира, а Дагер продължава работата по проекта. През 1837 г. той вече е успял да разработи практичен метод за фотографиране, наречен на негово име дагеротипия.

В 1839 г. Дагер го показва публично, без да го патентова, а за награда френското правителство отпуска пожизнена пенсия и на него, и на сина на Никефор. Оповестяването на изобретението предизвиква голяма сензация. Дагер става герой на деня и е обсипван с почести, а дагеротипията бързо намира широко приложение. Скоро след това той престава да работи.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 1095 г. — Под ръководството на папа Урбан II във френския град Клермон започва Събор на католическата църква, на който е огласена Свещената война — кръстоносните походи.

• 1307 г. — Според легендата, Вилхелм Тел прострелва със стрела ябълка, поставена върху главата на сина му.

• 1850 г. — При най-големия пожар в историята на Краков изпепеляват половината сгради в града.

• 1868 г. — Дмитрий Менделеев създава в Москва Руско химическо дружество.

• 1870 г. — Между градовете Тур и Париж е установена пощенска връзка с използване на гълъби.

• 1879 г. — Открита е Първа Софийска девическа гимназия.

• 1893 г. — Открита е жп линията София — Перник (34 км).

• 1912 г. — Балканска война: Поражение на България от Османската империя в Чаталджанската операция.

• 1912 г. — Балканската война: Победа на Сърбия срещу Османската империя Битолската битка.

• 1916 г. — Първа световна война: Завършва Битката при Сома, започнала на 1 юли 1916.

• 1918 г. — Латвия обявява национална независимост от Съветска Русия.

• 1923 г. — Провеждат се избори за 21 Обикновено народно събрание на България, които са спечелени от управляващата коалиция на Демократическия сговор.

• 1929 г. — Червената армия преминава границата с Манджурия и окупира част от страната.

• 1936 г. — Германия и Италия декларират, че признават испанското правителство на генерал Франко.

• 1945 г. — На парламентарните избори в България побеждава Отечествения фронт, доминиран от представители на БКП.

• 1978 г. — В Гвиана 911 членове на сектата Храм на народа извършват масово самоубийство.

• 1987 г. — При пожар в Лондонското метро загиват 30 души.

• 1987 г. — Етиопското правителство обявява хуманитарна криза в северната част на страната, където гладуват над 5 милиона души.

• 1989 г. — Българската опозиция провежда първия си масов митинг на площада пред Храм-паметника Свети Александър Невски.

• 1991 г. — След 3-месечна обсада, хърватският град Вуковар капитулира пред обсаждащите го сили на Югославската народна армия и сръбски паравоенни групи.

• 1996 г. — В резултат на възникнал пожар в Тунела под Ла Манш са ранени над 30 души.

• 1996 г. — Президентът на България Желю Желев провежда последователни консултации с парламентарните сили по въвеждане на валутен борд.

• 2000 г. — За първи път стартират BTV новините.

• 2001 г. — Провежда се втори тур на Президентските избори в България, спечелени от Георги Първанов с вицепрезидент Ангел Марин.

• 2003 г. — Масачузетс става първият щат на САЩ, който дава право на брак на хомосексуални двойки.

