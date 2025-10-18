18 октомври 1931 г.: Умира Томас Едисън

снимка: Andrew Balet, Уикипедия

На тази дата преди 94 години почива един от най-известните и влиятелни изобретатели на XX век - Томас Едисън.

Едисън се счита за един от най-плодотворните изобретатели на своето време, с рекорден брой патенти на свое име – 1093.

Повечето от тези изобретения не са изцяло оригинални, а са подобрения към по-ранни патенти, и всъщност са направени от многобройните му служители.

Едисън често е критикуван за това, че не споделя заслугите за изобретенията. Въпреки това получава патенти по целия свят, включително в САЩ, Великобритания, Франция и Германия.

Едисън основава компанията Моушън Пикчър Пейтънтс, конгломерат от девет големи филмови студиа, известен като Едисън Тръст. В края на 19 в. за него работи и самият Роберт Бош.

Събития от датата

31 г. — В Рим по предварително начертан план е убит заговорникът Сеян.

1748 г. — Приключва Войната за австрийското наследство.

1795 г. — Обесена е Злата Мъгленска, след като е измъчвана зверски от османците, заради отказа ѝ да приеме мохамеданството; канонизирана е за светица.

1867 г. — САЩ влиза във владение на Аляска, след като я купува от Русия за $7,2 милиона.

1890 г. — Основан е град Виндхук, Намибия.

1892 г. — Открива се първата платена далекосъобщителна телефонна линия Чикаго — Ню Йорк.

1906 г. — В Русия е обявено равноправие между съсловията в обществото.

1918 г. — В Париж е обявена декларация на президента на САЩ за даване на независимост на Чехословакия от Австро-Унгария.

1922 г. — Създадена е британската радиостанция Би Би Си (BBC).

1941 г. — Втората световна война: В Токио е арестуван съветският разузнавач Рихард Зорге.

1944 г. — Втората световна война: Червената армия нахлува в Чехословакия.

1945 г. — СССР получава планове на американската атомна бомба от Клаус Фукс.

1967 г. — Съветският космически апарат Венера 4 каца на Венера и става първият апарат, който измерва атмосферата на друга планета.

1981 г. — Открит е Античният театър в Пловдив

1989 г. — Ерих Хонекер, лидера на ГДР, подава оставка.

1991 г. — Азербайджан обявява независимост от СССР.

1993 г. — В Латвия е възстановена националната валута лат.

Родени

1405 г. — Пий II, римски папа († 1464 г.)

1663 г. — Евгений Савойски, австрийски генерал († 1736 г.)

1833 г. — Васил Попович, български писател († 1897 г.)

1847 г. — Александър Лодигин, руски електротехник († 1923 г.)

1850 г. — Иван Пашалията, български революционер († ? г.)

1854 г. — Соломон Август Андре, шведски изследовател († 1897 г.)

1857 г. — Андрей Букурещлиев, български военен († 1925 г.)

1859 г. — Анри Бергсон, френски философ, Нобелов лауреат († 1941 г.)

1860 г. — Александър Ростковски, руски дипломат († 1903 г.)

1869 г. — Сребрен Поппетров, български революционер († 1950 г.)

1895 г. — Йордан Ковачев, български писател († 1966 г.)

1918 г. — Константинос Мицотакис, министър-председател на Гърция

1920 г. — Мелина Меркури, гръцка актриса († 1994 г.)

1923 г. — Владимир Дивизиев, български учен († 1993 г.)

1926 г. — Йоахим Купш, немски писател († 2006 г.)

1926 г. — Чък Бери, американски музикант

1927 г. — Джордж Скот, американски актьор († 1999 г.)

1928 г. — Димитър Миланов, български футболист († 1995 г.)

1932 г. — Анани Явашев, български актьор

1934 г. — Кир Буличов, руски учен († 2003 г.)

1935 г. — Питър Бойл, американски актьор († 2006 г.)

1937 г. — Людмил Стайков, български режисьор

1939 г. — Лий Харви Осуалд, вероятен убиец на Джон Ф. Кенеди († 1963 г.)

1942 г. — Калинка Вълчева, българска певица

1947 г. — Стефан Аладжов, български футболист

1953 г. — Георги Райков, български борец

1953 г. — Том Пецинис, австралийски писател

1956 г. — Мартина Навратилова, американска тенисистка

1959 г. — Милчо Манчевски, македонски режисьор

1960 г. — Жан Клод Ван Дам, белгийски актьор

1961 г. — Уинтън Марсалис, американски тромпетист

1964 г. — Чарлз Строс, британски писател

1966 г. — Слави Трифонов, български шоумен

1968 г. — Лиса Чапъл, новозеландска актриса

1968 г. — Михаел Щих, германски тенисист

1973 г. — Сергей Безруков, руски актьор

1973 г. — Раул Кристиян, порно актьор

1977 г. — Райън Нелсън, новозеландски футболист

1983 г. — Нийо, американски изпълнител

1984 г. - Линдзи Вон, американска скиорка

1987 г. — Зак Ефрон, американски актьор

Починали

31 г. — Луций Елий Сеян, преториански префект (* ок. 20 пр.н.е.)

33 г. — Агрипина Старша, римска благородничка (* ок. 14 пр.н.е.)

707 г. — Йоан VII, римски папа (* ? г.)

1595 г. — Алаваро де Менданя и Нейра, испански мореплавател (* 1541 г.)

1667 г. — Фасилидас, император на Етиопия (* 1603 г.)

1678 г. — Якоб Йорданс, фламандски художник (* 1593 г.)

1745 г. — Джонатан Суифт, британски и ирландски писател (* 1667 г.)

1795 г. — Злата Мъгленска, българска светица и великомъченица (* 18 век)

1853 г. — Йохан Фишер фон Валдхайм, германски зоолог (* 1771 г.)

1871 г. — Чарлз Бабидж, британски математик (* 1791 г.)

1893 г. — Шарл Гуно, френски композитор (* 1818 г.)

1894 г. — Алексей Корзухин, руски художник, передвижник (* 1835 г.)

1911 г. — Алфред Бине, френски психолог (* 1857 г.)

1918 г. — Коломан Мозер, австрийски художник, декоратор и дизайнер (* 1868 г.)

1918 г. — Радко Димитриев, български генерал (* 1859 г.)

1931 г. — Томас Едисън, американски изобретател (* 1847 г.)

1934 г. — Сантяго Рамон и Кахал, испански учен, Нобелов лауреат (* 1852 г.)

1948 г. — Валтер фон Браухич, германски фелдмаршал (* 1881 г.)

1955 г. — Хосе Ортега и Гасет, испански философ (* 1883 г.)

1967 г. — Ян Студницка, австрийски футболист (* 1883 г.)

1975 г. — Александър Оббов, български политик (* 1887 г.)

1982 г. — Бес Труман, първа дама на САЩ (1945-1953) (* 1885 г.)

2002 г. — Генчо Стоев, български писател (* 1925 г.)

2003 г. — Мануел Васкес Монталбан, испански писател (* 1939 г.)

2005 г. — Александър Николаевич Яковлев, съветски историк (* 1923 г.)

Празници

Световен ден за мониторинг на водата - Отбелязва се от 2002 г.

Европейския ден за борба с трафика на хора

Празник на художниците

Св. апостол и евангелист Лука, Св. Злата Мъгленска - Православие

Азербайджан — Ден на независимостта

Аляска — Ден на Аляска

България — Ден на парашутиста

Русия — Ден на Пътищата

