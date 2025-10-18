18 октомври 1931 г.: Умира Томас Едисън
На тази дата преди 94 години почива един от най-известните и влиятелни изобретатели на XX век - Томас Едисън.
Едисън се счита за един от най-плодотворните изобретатели на своето време, с рекорден брой патенти на свое име – 1093.
Повечето от тези изобретения не са изцяло оригинални, а са подобрения към по-ранни патенти, и всъщност са направени от многобройните му служители.
Едисън често е критикуван за това, че не споделя заслугите за изобретенията. Въпреки това получава патенти по целия свят, включително в САЩ, Великобритания, Франция и Германия.
Едисън основава компанията Моушън Пикчър Пейтънтс, конгломерат от девет големи филмови студиа, известен като Едисън Тръст. В края на 19 в. за него работи и самият Роберт Бош.
Събития от датата
- 31 г. — В Рим по предварително начертан план е убит заговорникът Сеян.
- 1748 г. — Приключва Войната за австрийското наследство.
- 1795 г. — Обесена е Злата Мъгленска, след като е измъчвана зверски от османците, заради отказа ѝ да приеме мохамеданството; канонизирана е за светица.
- 1867 г. — САЩ влиза във владение на Аляска, след като я купува от Русия за $7,2 милиона.
- 1890 г. — Основан е град Виндхук, Намибия.
- 1892 г. — Открива се първата платена далекосъобщителна телефонна линия Чикаго — Ню Йорк.
- 1906 г. — В Русия е обявено равноправие между съсловията в обществото.
- 1918 г. — В Париж е обявена декларация на президента на САЩ за даване на независимост на Чехословакия от Австро-Унгария.
- 1922 г. — Създадена е британската радиостанция Би Би Си (BBC).
- 1941 г. — Втората световна война: В Токио е арестуван съветският разузнавач Рихард Зорге.
- 1944 г. — Втората световна война: Червената армия нахлува в Чехословакия.
- 1945 г. — СССР получава планове на американската атомна бомба от Клаус Фукс.
- 1967 г. — Съветският космически апарат Венера 4 каца на Венера и става първият апарат, който измерва атмосферата на друга планета.
- 1981 г. — Открит е Античният театър в Пловдив
- 1989 г. — Ерих Хонекер, лидера на ГДР, подава оставка.
- 1991 г. — Азербайджан обявява независимост от СССР.
- 1993 г. — В Латвия е възстановена националната валута лат.
Родени
- 1405 г. — Пий II, римски папа († 1464 г.)
- 1663 г. — Евгений Савойски, австрийски генерал († 1736 г.)
- 1833 г. — Васил Попович, български писател († 1897 г.)
- 1847 г. — Александър Лодигин, руски електротехник († 1923 г.)
- 1850 г. — Иван Пашалията, български революционер († ? г.)
- 1854 г. — Соломон Август Андре, шведски изследовател († 1897 г.)
- 1857 г. — Андрей Букурещлиев, български военен († 1925 г.)
- 1859 г. — Анри Бергсон, френски философ, Нобелов лауреат († 1941 г.)
- 1860 г. — Александър Ростковски, руски дипломат († 1903 г.)
- 1869 г. — Сребрен Поппетров, български революционер († 1950 г.)
- 1895 г. — Йордан Ковачев, български писател († 1966 г.)
- 1918 г. — Константинос Мицотакис, министър-председател на Гърция
- 1920 г. — Мелина Меркури, гръцка актриса († 1994 г.)
- 1923 г. — Владимир Дивизиев, български учен († 1993 г.)
- 1926 г. — Йоахим Купш, немски писател († 2006 г.)
- 1926 г. — Чък Бери, американски музикант
- 1927 г. — Джордж Скот, американски актьор († 1999 г.)
- 1928 г. — Димитър Миланов, български футболист († 1995 г.)
- 1932 г. — Анани Явашев, български актьор
- 1934 г. — Кир Буличов, руски учен († 2003 г.)
- 1935 г. — Питър Бойл, американски актьор († 2006 г.)
- 1937 г. — Людмил Стайков, български режисьор
- 1939 г. — Лий Харви Осуалд, вероятен убиец на Джон Ф. Кенеди († 1963 г.)
- 1942 г. — Калинка Вълчева, българска певица
- 1947 г. — Стефан Аладжов, български футболист
- 1953 г. — Георги Райков, български борец
- 1953 г. — Том Пецинис, австралийски писател
- 1956 г. — Мартина Навратилова, американска тенисистка
- 1959 г. — Милчо Манчевски, македонски режисьор
- 1960 г. — Жан Клод Ван Дам, белгийски актьор
- 1961 г. — Уинтън Марсалис, американски тромпетист
- 1964 г. — Чарлз Строс, британски писател
- 1966 г. — Слави Трифонов, български шоумен
- 1968 г. — Лиса Чапъл, новозеландска актриса
- 1968 г. — Михаел Щих, германски тенисист
- 1973 г. — Сергей Безруков, руски актьор
- 1973 г. — Раул Кристиян, порно актьор
- 1977 г. — Райън Нелсън, новозеландски футболист
- 1983 г. — Нийо, американски изпълнител
- 1984 г. - Линдзи Вон, американска скиорка
- 1987 г. — Зак Ефрон, американски актьор
Починали
- 31 г. — Луций Елий Сеян, преториански префект (* ок. 20 пр.н.е.)
- 33 г. — Агрипина Старша, римска благородничка (* ок. 14 пр.н.е.)
- 707 г. — Йоан VII, римски папа (* ? г.)
- 1595 г. — Алаваро де Менданя и Нейра, испански мореплавател (* 1541 г.)
- 1667 г. — Фасилидас, император на Етиопия (* 1603 г.)
- 1678 г. — Якоб Йорданс, фламандски художник (* 1593 г.)
- 1745 г. — Джонатан Суифт, британски и ирландски писател (* 1667 г.)
- 1795 г. — Злата Мъгленска, българска светица и великомъченица (* 18 век)
- 1853 г. — Йохан Фишер фон Валдхайм, германски зоолог (* 1771 г.)
- 1871 г. — Чарлз Бабидж, британски математик (* 1791 г.)
- 1893 г. — Шарл Гуно, френски композитор (* 1818 г.)
- 1894 г. — Алексей Корзухин, руски художник, передвижник (* 1835 г.)
- 1911 г. — Алфред Бине, френски психолог (* 1857 г.)
- 1918 г. — Коломан Мозер, австрийски художник, декоратор и дизайнер (* 1868 г.)
- 1918 г. — Радко Димитриев, български генерал (* 1859 г.)
- 1931 г. — Томас Едисън, американски изобретател (* 1847 г.)
- 1934 г. — Сантяго Рамон и Кахал, испански учен, Нобелов лауреат (* 1852 г.)
- 1948 г. — Валтер фон Браухич, германски фелдмаршал (* 1881 г.)
- 1955 г. — Хосе Ортега и Гасет, испански философ (* 1883 г.)
- 1967 г. — Ян Студницка, австрийски футболист (* 1883 г.)
- 1975 г. — Александър Оббов, български политик (* 1887 г.)
- 1982 г. — Бес Труман, първа дама на САЩ (1945-1953) (* 1885 г.)
- 2002 г. — Генчо Стоев, български писател (* 1925 г.)
- 2003 г. — Мануел Васкес Монталбан, испански писател (* 1939 г.)
- 2005 г. — Александър Николаевич Яковлев, съветски историк (* 1923 г.)
Празници
- Световен ден за мониторинг на водата - Отбелязва се от 2002 г.
- Европейския ден за борба с трафика на хора
- Празник на художниците
- Св. апостол и евангелист Лука, Св. Злата Мъгленска - Православие
- Азербайджан — Ден на независимостта
- Аляска — Ден на Аляска
- България — Ден на парашутиста
- Русия — Ден на Пътищата
