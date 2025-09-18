18 септември – 206 години от рождението на Леон Фуко

снимка: Marko Kudjerski, Уикипедия

В Париж, Франция се ражда Леон Фуко - френски физик, член на Парижката академия на науките (1865).

Измерва скоростта на светлината във въздух и вода, използвайки система от въртящи се огледала (1850). Той е първият учен, заснел повърхността на Слънцето. Открива вихровите токове, a с махалото на Фуко доказва (1851) въртенето на Земята около нейната ос. Пръв изработва главно огледало (рефлектор) от стъкло.



Леон Фуко е роден в семейство на издател. Записва се да учи медицина, но много скоро открива, че влечението му е към физичните науки и започва работа в Парижката обсерватория. Умира на 11 февруари 1868 г. във Франция, най-вероятно от множествена склероза. Погребан е в гробището Монмартр. Един от кратерите на Луната е кръстен на негово име.



96 г. — След убийството на Домициан за римски император е определен Нерва - първият от Петимата добри императори.

1502 г. — Христофор Колумб достига бреговете на Коста Рика, при последната си, 4-та експедиция до Новия свят.

1759 г. — Канадската провинция Квебек окончателно попада под английски контрол.

1793 г. — Президентът Джордж Вашингтон прави първата копка на сградата на Конгреса на САЩ — Капитолия.

1810 г. — В Чили е формирано първото военно правителство на страната — начало на борбата за получаване на независимост от Испания.

1851 г. — Започва да излиза американският ежедневник Ню Йорк Таймс.

1885 г. — Съединението на България: Извършен е военен преврат, подкрепен от българския княз Александър I Батенберг. (нов стил)

1906 г. — Тайфун, придружен с цунами, стават причина за смъртта на около 10 000 души в Хонконг.

1910 г. — Съставено е тридесет и първото правителство на България, начело с Александър Малинов.

1922 г. — Унгария е приета в Обществото на народите.

1923 г. — Правителството на професор Александър Цанков иска и получава разрешение от Междусъюзническата военнотехническа комисия за свикване на 3000 наборници за потушаване на комунистическите бунтове.

1925 г. — Основан е град Аймореш в Бразилия.

1928 г. — За първи път е направен полет над Ламанша с автожира “С-8”, пилотиран от конструктора Хуан де Ла Сиерва.

1934 г. — СССР е приет в Обществото на народите.

1961 г. — Генералният секретар на ООН Даг Хамаршелд загива в самолетна катастрофа над Конго.

1962 г. — Руанда, Бурунди и Ямайка са приети за членове на ООН.

1970 г. — Джими Хендрикс е намерен мъртъв в Лондон.

1973 г. — Двете Германии — ФРГ и ГДР са приети за членки на ООН.

1976 г. — В Пекин се състои погребалната церемония на лидера на Китай Мао Дзъдун.

1981 г. — Премахнато е смъртното наказание във Франция.

1998 г. — Създадена е неправителствената организация ICANN, която отговаря за поддържането на системата от домейни и IP-адреси в Интернет.

2008 г. — 40 Народно събрание на България приема Пражката декларация за европейската съвест и комунизма , която осъжда нацистките и комунистическите тоталитарни режими.

2008 г. — Американският рапър Snoop Dogg изнася концерт в Зимния дворец на културата

