18 заразени с ебола избягаха след палеж на болница в Конго

Снимка: Пиксабей

Осемнадесет пациенти със съмнение за заразяване с вируса Ебола избягаха от лечебно заведение в Демократична република Конго, след като местни жители подпалиха болничните структури в провинция Итури на 24 май 2026 година. Според официални данни на Световната здравна организация (СЗО), разпространението на опасния патоген в Африка бързо излиза извън контрол поради недостиг на медицински консумативи и претоварен капацитет за проследяване на контактните лица. Ситуацията придобива сериозни трансгранични измерения, като съседните държави започнаха спешно да затягат контрола по границите си, съобщават от световните медии Bloomberg, CNN и BBC, цитирани от Дунав мост.

Нападението срещу здравния център в североизкoчната част на страната е породено от нарастващо недоверие и напрежение сред местното население спрямо строгите карантинни мерки. Според информация на телевизия CNN, това е вторият подобен инцидент в рамките на изминалата седмица. Подпалването на лечебните палатки е позволило на 18 души в изолация да избягат, като към момента те се издирват от местните власти в Конго.

Към петък в страната са регистрирани 867 предполагаеми случая на заразяване и 204 вероятни смъртни случая. Официалните доклади показват, че здравните работници са успели да проследят едва една пета от общо 1 745 идентифицирани контактни лица, което допълнително усложнява своевременното ограничаване на заразата.

Основното предизвикателство пред международните екипи остава липсата на одобрена ваксина или специфично лечение с антитела за този рядък вид вирус. За разлика от по-често срещания щам "Заир", за който има лицензирани препарати, борбата с щама "Бундибуджо" в Източно Конго разчита единствено на класически мерки за обществено здраве.

Водещият здравен експерт в Африка критикува сериозно разпределението на ресурсите и забавения международен отговор. В изявление за медиите Джийн Кейси сподели: "Все едно си войник. Влизаш в битка без боеприпаси." Той постави под въпрос ефективността на международната помощ: "Защо все още не ни достигат лични предпазни средства?", допълвайки, че лечебните заведения на първа линия продължават да функционират без базови лабораторни консумативи и защитни облекла, въпреки обещаните милиони долари от глобални организации.

Поради влошаващата се епидемиологична обстановка, СЗО повиши оценката за риска от разпространение на вируса до равнище "много висок" на регионално ниво. В отговор на заплахата съседните африкански държави Уганда, Руанда и Бурунди започнаха спешно да затягат контрола по границите си.

Министерството на транспорта в Конго спря всички самолетни полети до един от епицентровете на епидемията в провинция Итури. В съвместна позиция министрите на здравеопазването на Конго, Уганда и Южен Судан предупредиха, че порестите граници, активните търговски и минни коридори, както и масовото разселване на населението сериозно увеличават опасността от разрастване на инфекцията. За овладяване на хуманитарната криза правителството на Великобритания обяви спешен финансов пакет на стойност около 23,4 милиона евро (20 милиона лири стерлинги) в подкрепа на медицинските мисии на първа линия.

