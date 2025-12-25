180 лева за смяна на гума във Варна по Коледа и Нова година

Пиксабей

Тройно поскъпване на услугите за автомобили в новогодишната нощ

Шофьорите, които закъсат с автомобила си по време на коледните и новогодишните празници, може да се наложи да платят рекордни суми за мобилни услуги. Проверка на вестник "Телеграф" показва фрапиращи разлики в тарифите из страната, като в Пловдив цената за смяна на гума на място може да достигне до 900 лева. На този фон, ситуацията в Русе остава значително по-спокойна и щадяща джоба на водачите, където същата услуга се предлага за около 50 лева.

Рекорди в Пловдив и София

Собственици на мобилни сервизи в Пловдив са обявили готовност да вдигнат цените тройно заради "неудобството", което им се създава по време на почивните дни. Това означава, че крайната сума за клиентите може да набъбне до почти четирицифрено число.

В столицата цените също тръгват от високи нива – минимум 150 лева за посещение, като в празничните дни и там се очаква тройно увеличение. За масовите гуми (под 15 цола) услугата в София струва между 120 и 130 лева, докато за по-големите размери (над 15 цола) цената скача до 180-200 лева. В София-област тарифите варират между 120 и 150 лева, независимо от разстоянието.

Ситуацията в Русе и Варна

На фона на драстичните цифри в другите големи градове, Русе се очертава като един от най-достъпните градове за аварийни услуги по празниците. Според данните, цената за смяна на гума в крайдунавския град е фиксирана около 50 лева (25 евро), независимо от размера на гумата.

Във Варна същата услуга излиза значително по-скъпо – около 180 лева. Въпреки високите цени, много от мобилните сервизи предупреждават, че няма да работят в новогодишната нощ или ще приемат поръчки само през светлата част на деня.

"Създават се неудобства и в зависимост от състоянието на гумата ще се доплаща допълнително, като ще се уговорим с клиентите на място," коментира гумаджия от Варна пред "Телеграф", като допълва, че често проблемът не е само в гумата, а и в джантата, което допълнително оскъпява ремонта.

При услугите за репатриране на автомобили цените са по-умерени, но също варират сериозно. Пловдив отново държи първенството с минимална такса от 200 лева за репатрак. В София началната цена е 120 лева за лек автомобил и 150 лева за джип.

В Русе цените за пътна помощ започват от 70-80 лева за леки коли и достигат до 120 лева. За джипове тарифата може да стигне до 180 лева. За извънградски курсове масово се начислява допълнителна такса между 1.50 и 3.00 лева на километър.

"По-проблемните коли струват повече работа," обяснява работник от сферата в София, визирайки случаи със заключен волан или други технически пречки, които затрудняват качването на платформата.

Някои фирми във Варна пък планират специални празнични оферти с фиксирана цена от 40 лева за пътна помощ, независимо от вида на автомобила, в опит да привлекат клиенти и да бъдат полезни по време на натоварения трафик около Нова година.

