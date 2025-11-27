180 състезатели от 8 държави ще участват във втория турнир „Варна падел оупън“

Снимка: Община Варна

180 състезатели от 8 държави ще вземат участие във второто издание на Международния турнир „Варна падел оупън“, който ще се проведе от 28 до 30 ноември в „Падел Арена Варна“ (бившия закрит басейн „Юрий Гагарин“).

Организатор на проявата е „Падел клуб Варна“ със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна, чиято цел е турнира да стане традиционен.

Заявки за участие са дали състезатели от водещи сили в този спорт, като Италия и Испания, както и от Армения, Русия, Украйна, Гърция, Кипър. От България ще има представители на София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Велико Търново и Варна.

Те ще бъдат разделени в пет категории: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Mix (съставен от мъж и жена). Според регламента има елиминационна (групова) фаза, в 8 групи по 4 тима, като се играе в 1 сет до 6 гейма, а при равенство 6:6, има тайбрек до 7 точки.

Първите два отбора от всяка група продължават в директните елиминации, където се играе се 1 сет до 9 гейма, като при резултат 8:8, ще има тайбрек също до 7 точки. По преценка на организаторите може да се даде Wild Card и на отбор различен по ниво. Директор на турнира е Николай Дойчинов , а Супервайзър – Стелиан Станков.

Призьорите в отделните категории, ще получат купи, медали, ваучери, предметни награди и ще си разделят награден фонд, осигурен от спонсорите на проявата.

Програма:

28.11 /петък/

17:00 ч – квалификации

29.11 /събота/

09:00 – 17:00 ч. - елиминации

30.11 /неделя/

09:00 ч. – финали

18:00 ч - награждаване

