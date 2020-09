19 години от атентатите срещу кулите близнаци в Ню Йорк

Кадър и видео: When the Towers Fell | National Geographic, You tube

Днес се навършват 19 години от атентатите в Ню Йорк и Вашингтон, които записаха една от най-големите трагедии в историята на САЩ и разтърсиха целия свят.

На 11 септември 2001 година, светът стана свидетел на безпрецедентно нападение. Два самолета се удариха в кулите близнаци в Ню Йорк, трети порази Пентагона, пише tvn.bg.

В 8:46 местно време самолет „Боинг-767“ се врязва в Северната кула на Световния търговски център. 15 минути по-късно CNN предава на живо от мястото на сблъсъка, а пред погледа на милиони зрители по целия свят, втори самолет се врязва в Южната кула. Точно 37 минути по-късно трети самолет удря сградата на Пентагона във Вашингтон.

В следващите часове двете кули не издържат на пламъците и рухват. По официални данни жертвите са близо 3000, ранените около 6000. Загиват и най-малко 300 пожарникари по време на спасителните операции. Повече от година продължава разчистването на останките. Част от жертвите никога не са идентифицирани.

Единствено четвъртият отвлечен от терористи самолет не успява да достигне целта си, за която се смята, че е била Белият дом. Той пада в поле в Югозападна Пенсилвания. Предполага се, че терористите са загубили контрол над самолета след съпротива от пътниците.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/advertising-rates.html .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg