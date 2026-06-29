19-годишен българин загина при сблъсък между мотоциклет и автомобил в Лондон

Кадър Фб, Ангели на пътя

Веселин Пеев, 19-годишен българин, загива на 21 юни при сблъсък между мотоциклета, който управлявал, и лек автомобил в района на Клапам Комън в Лондон. По случая вече тече разследване, а 55-годишен шофьор е арестуван по подозрение за причиняване на смърт чрез опасно шофиране. Семейството на младежа отправя призив за помощ, за да може момчето да бъде погребано в родината си, пише Глас нюз бг.

По случая вече тече разследване. По информация на лондонската полиция сигналът за катастрофата е подаден около 13:30 часа. На място са изпратени екипи на Спешна помощ, полиция и въздушна линейка. Въпреки усилията на медиците, Веселин е починал намясто.

След инцидента районът между Narbonne Avenue и Mitcham Lane е бил отцепен, а до повредената червена Tesla и мотоциклета е издигната криминалистична палатка. Арестуван е 55-годишен шофьор по подозрение за причиняване на смърт чрез опасно шофиране. По-късно той е освободен под гаранция, докато разследването продължава.

Роден във Варна, Веселин се премества в Лондон като дете, а през 2016 година за известно време живее в България при майка си Веселина. По-късно отново се връща във Великобритания, където учи и започва да гради бъдещето си.

„Хората, които срещна, бързо го обикнаха заради неговата доброта, чувството му за хумор и топлото му сърце.“

„Тази година Веско трябваше да отпразнува 20-ия си рожден ден. Имаше мечти, планове и цял живот пред себе си. Съдбата му отне тази възможност твърде рано.“

Според семейството той имал рядката дарба да кара хората около себе си да се чувстват спокойни, да се смеят и да забравят тревогите си.

„Беше сърцето и душата на всяка компания“, казват неговите близки.

На мястото на трагедията вече има импровизиран мемориал. До автобусната спирка край Clapham Common приятели и непознати оставят цветя, свещи и снимки на Веселин в знак на почит към младия българин.

Историята му трогна стотици хора във Великобритания и България. В негова памет беше организирана дарителска кампания, чрез която вече са събрани над 10 000 британски лири.

Към каузата се присъедини и Сдружение „Ангели на пътя“, което призова хората да помогнат за транспортирането на тленните останки на Веселин до България.

„Болката от загубата на дете е неописуема. Нека заедно покажем съпричастност и подкрепа към едно семейство, което преминава през едно от най-тежките изпитания в живота си.

Редактор "Екип на Петел",

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