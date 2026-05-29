19-годишен бразилец изхвърли Джокович от Ролан Гарос след епичен обрат

Новак Джокович последва световния номер 1 Яник Синер и отпадна от Откритото първенство на Франция по тенис. В среща от трети кръг на надпреварата трикратният шампион загуби от Жоао Фонсека в пет сета, след като водеше с 2-0 - 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7, за близо пет часа игра.

Джокович излезе на Централния корт с ясната нагласа, че шансовете му за рекордна 25-а титла от Големия шлем са значително по-големи след шокиращото поражение на Синер от Хуан Мануел Серундоло вчера. Първите два сета минаха под негова диктовка и темпо - и двата спечелени с 6-4, като в откриващия авансът му в началото бе дори 5-1 гейма, предаде БГНЕС.

Постепенно обаче с 20 години по-младият му опонент се окопити и първо успя да намали изоставането си, а след това и да вкара срещата в пета част след титаничен четвърти сет, продължил близо час и 25 минути. Петият сет бе не по-малко драматичен и интригуващ, но силите сякаш напуснаха Джокера в края и Фонсека се възползва с гръмотевичните си сервиси и форхенди. В крайна сметка, сърбинът преклони глава пред таланта от Бразилия, който се превърна в първия тийнейджър, побеждавал Ноле на Голям шлем.

Джокович остава да чака бленуваната 25-а титла от Шлема, а Фонсека, след втория си пореден петсетов мач и обрат от 0-2 сета в турнира, ще се изправи двукратния финалист Каспер Рууд или Томи Пол в осминафиналите.

