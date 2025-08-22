19-годишен е загинал при тежка катастрофа тази вечер край Петрич

Автомобилът се удари в дърво и се преобърна на пътя между селата Яворница и Ключ

19-годишен шофьор загина при пътно произшествие на пътя между селата Яворница и Ключ в община Петрич. Трагичният инцидент се случи тази вечер около 21:15 часа, предава Дунав мост.

По първоначална информация на властите автомобилът се удари в дърво и се преобърна. Младият водач загинал на място от получените тежки травми, допълват от Дунав мост.

Според свидетели на инцидента, 19-годишният младеж от село Ключ управлявал джип, когато за да избегне удар с мотористи, които се движели по платното без светлини, направил рязка маневра. При опита да избегне сблъсъка, автомобилът се забил в крайпътно дърво, след което се преобърнал.

Разследване на случая

Органите на реда работят по установяване на всички обстоятелства около случая. На мястото на катастрофата полицията прави подробен оглед.

Това е поредната трагедия с млад шофьор през последните месеци в региона на Югозападна България.

