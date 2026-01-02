19-годишен футболист се бори за живота си след трагедията в Кран-Монтана

кадър: Нова нюз

Млад футболист на френския Метц е сред тежко ранените в пожара, който се превърна в огромна трагедия навръх Нова година в швейцарския курорт Кран-Монтана.

Става въпрос за 19-годишния Таирис дос Сантос.

Той е с тежки изгаряния и все още в тежко състояние.

Дос Сантос е един от 100-те човека, които пострадаха при пожара. 40 други намериха смъртта си в инцидента в новогодишната нощ, припомня Бтв Спорт.

Футболистът, смятан за един от най-перспективните таланти на 18-ия във френската Лига 1, е бил в бара, който се запали, заедно с приятели. Той е получил почивка от мачовете заради празниците.

Дос Сантос е с тежки изгаряния и веднага е бил транспортиран в клиника в Германия, където лекарите правят всичко възможно, за да го спасят. Състоянието му остава тежщо.

Смята се, че пожарът е тръгнал, след като някой в клуба е запалил фойерверк. Случаят бе определен като една от най-тежките трагедии в съвременната история на Швейцария.

Въпреки навременната реакция на пожарна и медиците, загиналите са поне 40. Властите все още не публикуват точен брой.

Ранените са над 100. Няма данни да са засегнати български граждани до момента.

В Швейцария е обявен 5-дневен национален траур.

