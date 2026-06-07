19-годишен младеж е загинал при катастрофа в района на гоцеделчевско село

Снимка: Булфото

Младеж на 19 години е загинал при катастрофа в района на гоцеделчевското село Борово, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Благоевград.

Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 в 16:36 ч. днес. Пътнотранспортното произшествие е станало в района на разклона за село Борово, като по първоначална информация лек автомобил „Рено“ се е ударил със задната си част в стълб, след което е излязъл извън пътното платно, предава БТА.

Загиналият 19-годишен младеж е бил пътник в автомобила, посочиха от полицията в Благоевград. Работата по установяване на причините за тежкия инцидент продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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