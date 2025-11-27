реклама

19-годишен младеж в НС: Хамид Хамид ме удари с юмрук в лицето, души със закачалка друго момче

27.11.2025 / 12:53 1

Кадър Фб

Наред с напрежението около работата на Народното събрание, стана ясно, че е имало сериозен инцидент в неговите коридори, съобщиха от ПП-ДБ. Депутатът от "Продължаваме Промяната- Демократична България" Николай Денков съобщи, че двама членове на младежката им организация са били обект на агресия, цитира Новини.бг 

"Двама от нашите сътрудници, младежи, единият е тук, са били нападнати в коридорите от известен депутат с инициали Х. Х. (бел.ред Хамид Хамид- "ДПС-Ново Начало). Има медицинско свидетелство, което показва престъпление от общ характер – лека телесна повреда, извършена по хулигански подбуди“, заяви Денков.

Той допълни, че ще бъде изпратен сигнал до прокуратурата и очаква да бъде поискан имунитетът на въпросния депутат.

19-годишният Калоян Дървов, нещатен сътрудник към ПП, разказа подробно за случилото се:

"Бяхме в коридорите и бях шокиран от агресията, която Хамид Хамид прояви. Бяхме аз и още едно момче – също нещатен сътрудник. Той излезе, взе закачалка и започна да души другото момче, а след това прояви агресия и към мен. Удари ме с юмрук в лицето", разказа той.

 

kris (преди 8 минути)
Рейтинг: 537781 | Одобрение: 100456
Хамид Хамид го знаем, както и запъртъците от неговата незаконна "партия"....Нищо ново !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

