19-годишен не спря на "Стоп" в Айтос и блъсна семейство с бебе

Булфото

19-годишен шофьор предизвика катастрофа в Айтос в събота, при която пострада семейство с 8-месечно бебе. Инцидентът е станал на улиците "Славянска" и "Васил Левски".

Младият водач не е спрял на пътен знак "Стоп" и е ударил автомобил, управляван от 23-годишен мъж от село Свобода, движещ се по път с предимство, предава БНР.

След произшествието в областната болница в Бургас са откарани съпругата на шофьора и 8-месечният им син. Жената е със счупени кости на ръката. И двамата са освободени за домашно лечение, без опасност за живота.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!