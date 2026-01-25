19-годишен с БМВ блъсна спрял "Ягуар" и го прати в канавката в Хасково

Снимки: Булфото

19-годишен водач на БМВ блъсна спряла лека кола "Ягуар" в Хасково.

Неопитният водач излязъл от паркинга до водното езеро с несъобразена скорост. Не предвидил мокрия път и колата му поднесла и пратила паркирания "Ягуар" в канавката, посочва Булфото.

"Редовно стават ПТП-та с млади шофьори, даващи повечко газ на автомобилите си, трябва да се вземат мерки, на метри сме от автобусна спирка", оплаква се живущ в отсрещната вила.

Младият водач не е употребил алкохол.

Временно едната лента за движение в посока града бе възпрепятствана.

