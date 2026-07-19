19-годишен с "Мерцедес" помете 47-годишна жена на пешеходна пътека

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Тежкият инцидент е станал на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“, пострадалата е приета в Реанимацията на УМБАЛ-Бургас, предаде Флагман.

47-годишна жена се бори за живота си след тежък пътен инцидент на пешеходна пътека в центъра на Бургас. Тя е била блъсната от лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 19-годишен мъж от поморийското село Гълъбец.

Катастрофата е станала около 22:42 часа снощи на натовареното кръстовище между улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

По първоначалните данни младият водач отнел предимството на 47-годишната жена от Сливен, която в този момент пресичала пътното платно по обозначената пешеходна пътека.

Последвал силен удар, при който пешеходката получила множество тежки наранявания. На място били изпратени екипи на Спешна помощ и полицията, а пострадалата била транспортирана незабавно до УМБАЛ-Бургас.

След извършените медицински прегледи жената е диагностицирана с политравматизъм. Тя е настанена за лечение в отделението по Реанимация, като състоянието ѝ е определено като опасно за живота.

19-годишният шофьор е тестван на място за употреба на алкохол и наркотични вещества. И двете проби са били отрицателни.

Редактор "Екип на Петел",

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