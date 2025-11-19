19-годишен шофьор се блъсна в светофар в центъра на София

Снимка: Фейсбук, Катастрофи в София, Ф. Иванов

Сериозен инцидент е станал на бул. „Тодор Александров“ в София, на т-образното кръстовище с ул. „Коньовица“, сигнализираха за БЛИЦ очевидци.

Лек автомобил е самокатастрофирал и се е ударил силно в светофарната уредба, като от сблъсъка автомобилът буквално е разцепен. Има големи материални щети, а светофарът виси опасно над платното.

Шофьорът е пострадал и е транспортиран по спешност в болница.

На мястото са изпратени три полицейски автомобила и екип на пожарната, които обезопасяват участъка и регулират движението.

Катастрофата е причинила огромно задръстване по целия бул. „Тодор Александров“, като трафикът в района е силно затруднен.

Очаква се възстановяване на нормалното движение след приключване на огледите и премахване на повредената светофарна уредба.

