19-годишен уби жена с нож в Краснодар, петима души са ранени

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Една жена беше убита, а петима души бяха ранени при серия от нападения с нож в мол в южния руски град Краснодар в събота, съобщиха местните власти, цитирани от БГНЕС.

„Млад мъж, въоръжен с нещо, което изглеждаше като нож, нападна хора в търговски център в Краснодар. Една жена беше убита при инцидента“, съобщиха от руския разследващ комитет, който се занимава с тежки престъпления.

19-годишният извършител е задържан и ще бъде подложен на психиатрични тестове, образувано разследване за убийство. „Според предварителните данни петима души са ранени. В момента те получават медицинска помощ в регионални и градски болници“, каза областният управител на Краснодар Вениамин Кондратиев.

Мотивите за нападението остават неизвестни. Едно видео, публикувано от руското издание „Осторожно новости“, показва заподозрения да казва, че „му е писнало от живота“ по време на кратък разпит малко след ареста му.

Редактор "Екип на Петел",

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