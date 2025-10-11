19-годишните "лъвчета" отстъпиха на Молдова с гол в края

Снимка: БФС

Селекцията на България U19 отстъпи с 1:0 при първата си среща като гост на Молдова. Единственото попадение падна в 92-ата минута, съобщават от БФС.

Тимът на Атанас Рибарски ще изиграе още един двубой срещу Молдова на 14 октомври от 10:00 ч. на терена на „FAM Technical Center“.

Това са дебютни повиквателни за новия треньор на „лъвчетата“, който направи неофициален дебют, след като бе назначен от Българския футболен съюз по-рано този месец. Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.

Състав на България U19 от първия двубой с Молдова: 12. Стефан Смаркалев (В), 2. Валери Владимиров (16. Валентин Карчев 62‘), 3. Мартин Георгиев, 6. Абдула Кичуков (17. Борис Тодоров 78‘), 8. Кристиян Ирмиев (10. Мартин Пейчев 70‘), 9. Стивън Стоянчов, 11. Васил Каймаканов (19. Стивън Гаоте 70‘), 14. Севи Идриз (18. Антонио Марков 78‘), 15. Симеон Цанев (5. Мартин Димитов 62‘), 20. Божидар Петров (К) (13. Наско Янев 62‘), 22. Максим Минков (7. Кристиян Горанов – 45‘)

Разширен състав България U19

Вратари: Стефан Смъркалев (Вердер Бремен), Пламен Пенев (Лече)

Защитници: Наско Янев (Лудогорец Разград), Божидар Петров (ЦСКА София), Валери Владимиров (Милан), Валентин Кърчев (Лудогорец Разград), Симеон Цанев (Падерборн), Мартин Георгиев (Ботев Пловдив), Мартин Димитров (Сампдория)

Полузащитници: Кристиян Ирмиев (Кьолн), Антонио Марков (Словачко), Абдула Кичуков (ЦСКА София), Мартин Пейчев (Уест хям), Борис Тодоров (Славия), Кристиян Горянов (Каляри)

Нападатели: Стивън Стоянчов (Етър Велико Търново), Васил Каймаканов (ЦСКА София), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Стивън Гаоте (Рен), Максим Минков (Лече)

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!