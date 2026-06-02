19-годишното момиче от кюстендилското село Пороманово е пребито първо във Варна

Снимка: Булфото

Под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, се провеждат активни действия по разследване по разследване за причиняване на средна телесна повреда на 19-годишно момиче. Това съобщиха от обвинението.

Проведени са разпити на свидетели, оглед на моторно превозно средство, освидетелстване, изискана е медицинска документация относно състоянието на пострадалата.

Събраните по делото доказателства обосновават предположение, че 29-годишният мъж е съпричастен към извършването на престъпното деяние.

Установено е, че на 30 май 2026 г. в град Варна нанесъл побой на 19-годишната.

В резултат на упражненото насилие на пострадалата е причинена средна телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота – мозъчен кръвоизлив, фрактури на ребра, хематом и други травматични увреждания.

На същата дата в град Варна той я принудил да се качи в лек автомобил и да се прибере в село Пороминово, община Кочериново, като е употребил за това сила, посочва Дарик.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие, доколкото пострадалата се е намирала във фактическо съпружеско съжителство с извършителя и е живяла с него в едно домакинство.

Той е привлечен в качеството на обвиняем за две престъпления - причиняване на средна телесна повреда и принуда.

С постановление на прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

