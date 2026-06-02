19-годишното момиче от кюстендилското село Пороманово е пребито първо във Варна
Снимка: Булфото
Под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, се провеждат активни действия по разследване по разследване за причиняване на средна телесна повреда на 19-годишно момиче. Това съобщиха от обвинението.
Проведени са разпити на свидетели, оглед на моторно превозно средство, освидетелстване, изискана е медицинска документация относно състоянието на пострадалата.
Събраните по делото доказателства обосновават предположение, че 29-годишният мъж е съпричастен към извършването на престъпното деяние.
Установено е, че на 30 май 2026 г. в град Варна нанесъл побой на 19-годишната.
В резултат на упражненото насилие на пострадалата е причинена средна телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота – мозъчен кръвоизлив, фрактури на ребра, хематом и други травматични увреждания.
На същата дата в град Варна той я принудил да се качи в лек автомобил и да се прибере в село Пороминово, община Кочериново, като е употребил за това сила, посочва Дарик.
Деянията са извършени в условията на домашно насилие, доколкото пострадалата се е намирала във фактическо съпружеско съжителство с извършителя и е живяла с него в едно домакинство.
Той е привлечен в качеството на обвиняем за две престъпления - причиняване на средна телесна повреда и принуда.
С постановление на прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.
