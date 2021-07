19 хеликоптера и 103 пожарни коли се борят с огъня в Анталия

Снимка Pexels

Огънят в Анталия е сериозна заплаха за населението.

Голям пожар е избухнал на две различни места в околия Манавгат на южния турски окръг Анталия, съобщи "Хюриет дейли нюз". Огънят е унищожил десетки хектари гора и е довел до евакуацията на пет населени места, предава nova.bg.

Засега причините за пожара в районите на Йеникьой и Сиде са неизвестни.

В борбата с огъня са се включили екипи и от съседните окръзи. На място действат 19 хеликоптера и 103 пожарни коли с 412 огнеборци, но засега усилията им да поставят пожара под контрол са неуспешни, съобщават властите.

Противопожарните екипи обаче са успели да отблъснат пламъците, които застрашават бензиностанции на магистралата Анталия - Алания.

Пред телевизия СиЕнЕн Тюрк кметът на Манавгат Шюкрю Сьозген е казал, че огънят е достигнал населени райони и много жилищни и производствени сгради са изгорели.

Той е съобщил още, че жилищните зони в района са евакуирани, защото огънят е достигнал до центъра на град Манавгат.

Пред телевизията Сьозген е уточнил, че пожарът е далеч от крайбрежието и няма опасения за туристическите зони.

#Turkey- A massive forest fire broke out on July 28 in four areas in the #Manavgat district of southern Antalya, threatening residential areas.

📸 pic.twitter.com/K3fiAALECt