19 лидери от ЕС призоваха за съществена промяна на курса на Европа

кадър: МС

Лидери на 19 страни от Европейския съюз призоваха за съществена промяна на курса на ЕС. Призивът беше отправен в общо писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, изпратено преди европейската среща на върха, която ще се състои в четвъртък.

Сред подписалите го лидери са германският канцлер Фридрих Мерц, италианската премиерка Джорджа Мелони и френският президент Еманюел Макрон.

"Искаме да запазим Европейския съюз заради това, което той представлява - свобода, сигурност и просперитет. За да постигнем това, трябва да променим курса му. Не само малко, а съществено", се изтъква в писмото, предаде БНР.

В него лидерите говорят за повишаване на икономическата конкурентоспособност на ЕС, призовават за модернизиране на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията, за ускоряване на европейско ниво на контрола върху сливанията и на процедурите за отпускане на държавна помощ.

Лидерите призовават и за "систематичен преглед на всички регулации на ЕС", за да се идентифицират онези правила, които са "излишни, прекомерни или небалансирани".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!