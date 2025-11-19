19 ноември 1996 г. – Построен е най-дългият мост над ледовити води

снимка: WikiPedant, Уикипедия



19 ноември 1996 г. След близо тригодишен труд конструкцията на Мостa на конфедерацията е завършена. Проектът, простиращ се на 12.9 км през ледовития океан, свързва о-в Принц Едуард с Ню Брънзуик. Това е и най-дългият мост, построяван някога над ледовити води.

Дизайнът на моста се състои от 65 колони, забити на 30 метра дълбочина и застопорени в специален железобетон, който може да устои стотици години на мощни ветрове, силни течения и постоянно удрящите се в моста ледени късове.

До ден днешен мостът, чието изграждане е струвало 1.3 млрд. канадски долара, остава една от най-внушителните конструкции от този тип – както като размер, така и като дизайн.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 461 г. — Либий Север е провъзгласен за римски император в Равена.

• 1493 г. — По време на втората си експедиция Христофор Колумб открива остров, който кръщава Сан Хуан Батиста (по-късно преименуван на Пуерто Рико).

• 1703 г. — Поставено е началото на мистерията за Желязната маска със смъртта на един затворник в Бастилията, чието име и престой в тъмницата са пазени в строга тайна.

• 1824 г. — В най-голямото наводнение в историята на Санкт Петербург загиват около 10 000 души.

• 1826 г. — Образувани са Военноморските сили на Боливия.

• 1831 г. — Велика Колумбия окончателно се разпада на Нова Гранада, Венецуела и Еквадор.

• 1858 г. — Основан е град Холистър, САЩ

• 1863 г. — Президентът на САЩ Ейбръхам Линкълн изнася известното си Гетисбъргско обръщение.

• 1885 г. — Сръбско-българска война: Състои се Боят при Гургулят.

• 1889 г. — Създаден е Гербът на Бразилия.

• 1893 г. — 4 Велико народно събрание учредява Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията.

• 1919 г. — Зайон получава статут на национален парк.

• 1922 г. — В Царство България се провежда референдум за започване на съдебен процес срещу министрите от кабинетите на Иван Гешов (1911-1913), Стоян Данев (1913) и Александър Малинов (1918).

• 1924 г. — Египет става конституционна монархия.

• 1942 г. — Втора световна война: Битка при Сталинград: Силите на Съветския съюз, командвани от генерал Георгий Жуков, преминават в контранастъпление, като обръщат хода на битката в полза на Съветския съюз.

• 1946 г. — ООН: Афганистан, Исландия и Швеция се присъединяват към Организацията на обединените нации.

• 1946 г. — ООН: Генералната асамблея на ООН приема резолюция против преследванията на расова и религиозна основа.

• 1969 г. — Аполо 12 каца на Луната, а Чарлс Конрад и Алън Бийн стават третия и четвъртия човек стъпили на лунната повърхност.

• 1977 г. — Египетският президент Ануар Садат става първият арабски държавен глава, направил официално посещение в Израел.

• 1979 г. — От Ленинград за Москва поема първия си курс високоскоростният влак Р-200.

• 1985 г. — Студената война: В Женева е осъществена, за първи път, среща между президента на САЩ Роналд Рейгън и генералния секретар на ЦК на КПСС Михаил Горбачов.

• 1990 г. — 22 държави от НАТО и Варшавския договор подписват в Париж Договор за ограничаване на конвенционалните оръжия в Европа.

• 1995 г. — На президентските избори в Полша Александър Квашневски побеждава действащия тогава президент Лех Валенса.

• 1999 г. — Китай успешно изстрелва своя първи експериментален космически кораб, Шънджоу 1.

• 2003 г. — официално е открит португалският футболен стадион Ещадио Д-р Магаляеш Песоа.

