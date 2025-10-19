19 октомври - Национален ден на благотворителността

снимка: pexels.com

Днес отбелязваме Националния ден на благотворителността.

За първи път той се отбелязва в България на 19-и октомври 2002 година по инициатива на фондация "Щедро сърце". Тя е учредена в обществена полза с основен предмет на дейност ежегодно провеждане на национална кампания за набиране на средства “Щедро сърце - Национален ден на благотворителността”.



Датата отбелязва значението на благотворителността в борбата с бедността – една социална епидемия, която дори и днес, в 21-ви век, продължава да разяжда всички държави по света, без значение какво е цялостното им икономическо и културно положение.



Този ден не е единственият в годината, в който трябва да се сетим, че можем да помогнем на друго човешко същество – той е просто повод да си напомним колко голям късмет имаме в сравнение с други, не толкова облагодетелствани от съдбата, и колко е важно да им подадем ръка в трудните моменти.



19 октомври в историята:



Събития



202 г. пр.н.е. — Втора пуническа война: В Битката при Зама легионите на римския главнокомандващ Сципион Африкански разбиват нахлуващата картагенска армия, предвождана от Ханибал.

439 г. — Вандалите, водени от крал Гейзерик, превземат Картаген в Северна Африка.

1469 г. — Фердинанд II Арагонски и Исабела Кастилска сключват брак, който прокарва път към обединението на Арагон и Кастилия в една държава - Испания.

1812 г. — Наполеон I с френската армия се оттегля от Москва.

1813 г. — Приключва Битката при Лайпциг, в която Наполеон Бонапарт претърпява едно от най-лошите си поражения.

1903 г. — В Княжество България се произвеждат избори за 13 Обикновено Народно събрание, спечелени от управляващата Народнолиберална партия. На изборите гласуват 41% от избирателите.

1912 г. — Балканска война: Бой при Еласона - първият сблъсък между армиите на Гърция и Османската империя в хода на Балканската война.

1918 г. — Създадена е Автономната съветска социалистическа република на немците от Поволжието, просъществувала до 1941 г.

1925 г. — Започва гръцко-българския пограничен конфликт останал в историята с името Петрички инцидент.

1943 г. — Изследователи в Рутгерския университет изолират първия антибиотик против туберкулозата - стрептомицин.

1960 г. — Държавният департамент на САЩ налага ембарго на доставките за комунистическа Куба с изключение на храни и лекарства.

1986 г. — Президентът на Мозамбик Самора Машел и други 33 пътници загиват при катастрофа на самолет Ту-134 в планините на Мозамбик.

1987 г. — Черния понеделник: настъпва борсов срив, когато промишленият индекс Dow Jones пада с 22%.

1987 г. — В отговор на атаките на Иран срещу кораби в Персийския залив, Военноморските сили на САЩ изваждат от строя две ирански петролни платформи.

1991 г. — Земетресение с магнитуд 7,0 по Скалата на Рихтер удря Северна Италия — загиват 2 000 души.

1993 г. — започват предварителни разговори между Виетнам и Китай за уреждане на акваториалния диспут за Тонкинския залив.

1995 г. — Състои се премиерата на индийския игрален филм Любовникът ще отведе булката.

2007 г. — Ратифицирана и приета е сегашната Конституция на Черна гора.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!