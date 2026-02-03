19 тежки катастрофи с двама загинали през последното денонощие

Булфото

19 тежки катастрофи с двама загинали и 24-ма ранени са станали на територията на страната през изминалото денонощие, информираха от МВР на сайта си.

В столицата са регистрирани 24 леки и три тежки произшествия. Трима души са пострадали.

От началото на месеца са станали 34 катастрофи, при които има двама загинали и 42-ма ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 447, загиналите са 39, а ранените – 550.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с петима повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година, предаде БНР.

