19 тежки катастрофи с двама загинали през последното денонощие
Булфото
19 тежки катастрофи с двама загинали и 24-ма ранени са станали на територията на страната през изминалото денонощие, информираха от МВР на сайта си.
В столицата са регистрирани 24 леки и три тежки произшествия. Трима души са пострадали.
От началото на месеца са станали 34 катастрофи, при които има двама загинали и 42-ма ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 447, загиналите са 39, а ранените – 550.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с петима повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година, предаде БНР.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!