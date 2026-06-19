19 юни - Ден на войските за ядрена, химическа и биологическа защита

Снимка: Pexels

На този ден със заповед от 19 юни 1918 г. на военното ведомство, се разкрива първият щат за военен химик /с чин капитан/ и един чиновник за поръчки, пише Imenata.com .

Това се счита за начало на създаването на Химическите войски в България, които през септември 1997 г. са преобразувани във Войски за ядрена, химическа и биологическа защита и екология.

Войските за ядрена химическа, биологическа защита и екология имат своята история. Още от дълбока древност човечеството е използвало отровни вещества за постигането на военни цели. През годините техните свойства непрекъснато са се усъвършенствали, докато се стигне до създаването на химическото оръжие с висок боен ефект.

В големи мащаби, като бойно оръжие отровните вещества са използвани за пръв път в първата световна война в химическата операция при река Ипър, Белгия от германската армия. След нея следват английски, френски, руски и австроунгарски газови атаки.

В наши дни 38 батальон за ЯХБЗ води целенасочена подготовка и подържа способности за изпълнение на задачи по трите мисии на Българските въоръжени сили.

Нееднократно военнослужещи от формированието са оказвали помощ на населението при наводненията от последните години.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!