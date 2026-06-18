2% през 2026 г., 40% през 2032 г.: "Държавните служители да започнат да плащат осигуровките си сами"

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Държавните служители да започнат да плащат осигуровките си сами – предложението вече е внесено от „Демократична България“.

Около 550 хиляди души у нас са в публичния сектор, но не всички плащат осигуровките си сами.

Такива са наетите по Закона за държавните служители и работещите в силовите структури например – служителите на МВР като полицаи и пожарникари, военнослужещите, НСО и ДАНС.

Идеята на „Демократична България“ е чиновниците да започнат да плащат осигуровките си поетапно, докато достигнат съотношението 60 на 40.

Според предложението през 2026 г. те трябва да поемат 2% от личните си осигуровки. През 2027 г. процентът трябва да стане 5%, през 2028 г. – 14%, през 2029 г. – 21%, през 2030 г. – 28%, през 2031 г. – 35%, а през 2032 г. – 40%.

Според НОИ плавното въвеждане на лични осигуровки на държавните служители ще намали заплатите им – от 10 до 26 евро.

Като държавен служител Силвия Венкова, която от 15 години работи в Националния статистически институт, казва, че подкрепя предложението, но при условие – заплатата ѝ да бъде увеличена.

„Не съм твърдо против, но искам компенсация за това, че ще се отнеме. Ниски са ни заплатите и когато се отдели и този процент за осигуровките, те много ще паднат. Цените се качват и много хора няма да имат възможност да си позволят основни неща за живот, основни неща да си закупуват“, казва Силвия Венкова, главен експерт в НСИ.

В момента освен държавните служители осигуровки не плащат и магистратите, военните и полицаите. Според Синдиката на административните служители предложението е неприложимо.

„Преди това да се случи, заплатите трябва да им бъдат увеличени с размера на осигуровката, защото така се е случило в миналото, когато голяма част от държавните служители са станали такива, тяхната заплата е била намалена с тяхната осигуровка“, посочва Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“.

„На фона на инфлацията, на бездруго ниските заплати в администрацията от порядъка на 700-800 евро, това е неприемливо и подозирам, че ще има протести и стачни действия“, коментира още Атанасова.

Според икономистите това би довело до напускане на държавни служители.

„Предложението е доста балансирано, защото досега публичният дебат се въртеше около два варианта, доста крайни. Според мен това е и една от целите на този проект – тези, които са най-недоволни от тези промени, да напуснат, с надеждата, че те ще са най-неефективните и това би позволило едно постепенно облекчаване и на общия размер на фонда за заплати“, казва Адриан Николов, икономист.

Темата коментира и социалният министър Наталия Ефремова.

„Аз нямам данни какво е отражението във финансов аспект, много е възможно да се получи така, че да има нулева разлика. Бюджетът плаща тези възнаграждения, после си ги прибира. От единия джоб отиват в другия. Не би следвало да е така“, казва Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика.

Ако предложението бъде прието, още от тази година държавните служители ще трябва да започнат да плащат 2% от осигуровките си, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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