кадър: Диема спорт

Отборите на Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив) завършиха при резултат 2:2 в "железничарското" дерби от 13-ия кръг на efbet Лига. Гостите стигнаха до първия гол в 23-ата минута, когато Лукас Риян се разписа. Домакините стигнаха до пълен обрат, след като Анте Аралица (68) и Кауе Карузо (77) се разписаха, за да се стигне до драмата в последните секунди, когато Адриан Кова донесе точката на своя тим.

Първата интересна ситуация бе за гостите от Пловдив, когато Первизджон Умарбаев изведе Хуан Переа, който останал сам срещу Александър Любенов, не успя да намери далечния ъгъл, а стреля в тялото на стража.

В 22-рата минута Локомотив (Пловдив) поведе в резултата. Ивайло Иванов центрира от корнер, а Лукас Риян с глава майсторски насочи топката в далечния ъгъл.

Отговорът на домакините бе моментален с фантастичен удар от далечна дистанция на Спас Делев, но кълбото прелетя на сантиметри от целта.

В 35-ата минута Боян Милосавлиевич увисна при центриране, но Божидар Кацаров не успя да отиграе топката и да я прати във вратата му, като кълбото се докосна в страничния стълб.

Централният нападател на "смърфовете" Хуан Переа излезе на добра позиция в 52-ата минута, но си поведе дълго топката, а стражът на "железничарите" излезе добре, за да го блокира.

Резервата Анте Аралица изравни резултата в 68-ата минута. Спас Делев изведе опитният стрелец сам срещу вратаря, а той премина покрай Милосавлевич и с удар в опразнената врата наказа бившия си отбор.

В 77-ата минута играчите на Станислав Генчев стигнаха до пълен обрат. Джуниет Али центрира отдясно, а Кауе Карузо изключително технично матира Боян Милосавлевич.

В 90-ата минута се получи голямо разбъркване в наказателното поле на домакините, а там опитният нападател на тима Спас Делев игра с ръка. Пловдивчани веднага атакуваха главния съдия Валентин Железов, който отсъди дузпа след преглед с ВАР. Зад топката застана Парвизджон Умарбаев, който стреля в центъра на вратата, а Александър Любенов отрази. При добавката Адриан Кова прати кълбото в мрежата, за да донесе точката за своя тим.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 2:2



0:1 Лукас Риян (23)

1:1 Анте Аралица (68)

2:1 Кауе Карузо (77)

2:2 Адриан Кова (90+8)

Стартови състави:



Локомотив (София): 24. Александър Любенов, 11. Ангел Лясков, 44. Божидар Кацаров, 5. Ерол Дост, 10. Георги Минчев, 31. Красимир Станоев, 8. Луан, 27. Патрик-Габриел Галчев, 22. Реян Даскалов, 4. Садио Дембеле, 7. Спас Делев



Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич, 21. Енцо Еспиноса, 13. Лукас Риян, 23. Мартин Русков, 44. Николай Николаев, 13. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 94. Каталин Иту, 39. Парвизджон Умарбаев, 99. Жулиен Лами, 9. Хуан Переа

