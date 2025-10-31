2 200 000 души в частния сектор изкарват парите на държавата

Пиксабей

Новият бюджет в евро още не е видян от обществеността, но продължава да бъде обсъждан „на тъмно”.

Според Добромир Иванов, изп. директор на Българската предприемаческа асоциация, постоянното ходене на избори е довело до облъчване на избирателя с предлагане на пари.

Според него, е нужно всички ние сами да носим отговорност, а боричканията на политиците и оправданията с „предишните” да бъдат загърбени, тъй като не са полезни за никого.

В предаването „Денят на живо” Иванов подчерта, че не си спомня кога за последно се е пълнил бюджет, а в момента 2 200 000 в частния сектор изкарват парите на цялата държава.

Той нарече фискалната политика на страната „скубане” от работещите, за да се даде на другите, като за пример даде администрацията.

Добромир Иванов нарече тегленето на кредити „безразсъдно” и допусна, че политиците си купуват бъдещи гласове с раздаване на пари в държавния сектор.

Той алармира, че има огромен сив сектор, който е свързан с услугите. „Имаме 1 милион „майстори” на минимална заплата, които не плащат реални осигуровки, а взимат пари на ръка”, каза Иванов и допълни, че хората на светло са „щавени” от държавата. Предприемачът призова за преквалифициране на част от държавната администрация и вливането й в частния сектор.

