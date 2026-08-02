Пиксабей

2 август е денят, в който морето е най-опасно. По стар стил на този ден църквата чества житието на пророк свети Илия. Поверието е, че днес не трябва да влизаме в морето.

„Мъртвото вълнение на Илинден е повече мит, отколкото реалност. Всеки един ден е независим от предходния или от следващия и се съобразяваме само и единствено с прогнозите на метеорологичната служба“, каза в ефира на bTV Иван Георгиев, ръководител на спасителни служби на няколко плажа по морето.

„Август се очертава прекрасен месец за туризъм. Хората просто трябва да се съобразяват с флаговата сигнализация за съответния ден“, допълни той.

Спасителите съветват в никакъв случай да не се влиза в морето при червен флаг.

Редактор "Екип на Петел",

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