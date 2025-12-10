2 деца са изгубени на протеста в София

Булфото

Драма на протеста в София. Две деца са били изгубени на протеста в столицата, който в момента се провежда в "Триъгълника на властта", информира репортер на Блиц.

Гражданите са се събрали срещу правителството и желаят то да подаде оставка. Протести има и в още български градове.

Междувременно стана ясно, че две дечица са били изгубени от родителите им. Те се казват Силвия и Камелия.

Родителите им ще ги чакат при входа на Министерски съвет и молят за помощ.

Вече има задържани в столицата. Над 30 души са арестувани от полицията. Някои от тях са носили в себе си ножове, други бомбички, а трети просто са си забравили документите за самоличност.

Към момента все пак протестът протича мирно. От сцената на площада се лее музика, а хората скандират "Оставка".

Преди минути те бяха призовани да изкарат телефоните си и да пуснат светкавиците си. След като го сториха, площадът бе огрян от светлина, а красотата бе неописуема.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!