2 деца са изгубени на протеста в София
Булфото
Драма на протеста в София. Две деца са били изгубени на протеста в столицата, който в момента се провежда в "Триъгълника на властта", информира репортер на Блиц.
Гражданите са се събрали срещу правителството и желаят то да подаде оставка. Протести има и в още български градове.
Междувременно стана ясно, че две дечица са били изгубени от родителите им. Те се казват Силвия и Камелия.
Родителите им ще ги чакат при входа на Министерски съвет и молят за помощ.
Вече има задържани в столицата. Над 30 души са арестувани от полицията. Някои от тях са носили в себе си ножове, други бомбички, а трети просто са си забравили документите за самоличност.
Към момента все пак протестът протича мирно. От сцената на площада се лее музика, а хората скандират "Оставка".
Преди минути те бяха призовани да изкарат телефоните си и да пуснат светкавиците си. След като го сториха, площадът бе огрян от светлина, а красотата бе неописуема.
